В Екатеринбурге установили нормативы льготного школьного питания

Бесплатное школьное питание предусмотрено для учеников из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а также для детей-сирот Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установили нормативы стоимости бесплатного школьного питания для льготных категорий граждан в первом полугодии 2022-2023 учебного года. Такое постановление подписал мэр Алексей Орлов.

Бесплатное школьное питание предусмотрено для учеников из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а также для детей-сирот. Согласно документу, подписанному Орловым, для школьников 5-11 классов льготных категорий питание в первую смену будет организовано из расчета 93 рубля 57 копеек в день на одного человека.

- Для школьников этих же категорий, обучающихся во вторую смену, предусмотрено одноразовое питание на сумму 140 рублей 37 копеек в день на одного человека,- говорится в сообщении мэрии.

Ученики 1-4 классов в первую смену, не относящиеся к льготным категориям, будут питаться ежедневно на 81 рубль 2 копейки. Для второй смены цена составит 121 рубль 52 копейки.

Кроме того, для учеников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено двухразовое бесплатное питание. Для 1-4 классов оно будет организовываться из расчета 202 рубля 54 копейки, а для 5-11 классов – 233 рубля 94 копейки.

Родители учеников, обучающихся на дому, будут получать денежную компенсацию в размере 127 рублей 60 копеек за каждый учебный день.