Жителей Нижнего Тагила возмутило состояние платного туалета в ТЦ

Вместо унитазов сделаны дырки в полу. Фото: паблик «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Жителей Нижнего Тагила возмутило состояние платного туалета в торговом центре «Стрелец». Он расположен в подвале, под лестницей. Вместо унитазов там дырки в полу, а кабинки не закрываются. Об этом паблику «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте» сообщила горожанка.

- Кабинки работают не все. Ничего не смывается, веревки оборваны, предлагается смывать ведром. Просто ужас. Туалетная бумага только при входе, в кабинка ее нет. От рулона нужно оторвать нужный кусок. Если не хватило? Ваши проблемы, дамы и господа, - рассказала жительница Нижнего Тагила.

Посещение такого туалета стоит 10 рублей. Фото: паблик «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Кроме того, в туалете работают не все раковины. По словам женщины, кафельная плитка оторвана кусками. В воздухе стоит неприятный запах, а на полу валяются мертвые тараканы. Горожанка рассказала, что посещение такого туалета стоит 10 рублей.

- Во всех современных торговых центрах бесплатно, а тут, видимо, берут деньги за экстрим. Ребенок отказался воспользоваться такой услугой, - заявила женщина.

В туалете работают не все раковины. Фото: паблик «ЧП Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Ранее в Екатеринбурге родители пожаловались на условия в школе № 17. Как оказалось, в учебном заведении нет дверей в туалетных кабинках. Это вызывает дискомфорт у учеников.