Хиты МакSим на «Ночи музыки» перевели на язык жестов

В этом году благодаря проекту Inclusive Event часть площадок на фестивале стали доступными для людей с инвалидностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хиты МакSим, выступавшей 24 июня на «Ночи музыки» в Екатеринбурге, перевели на жестовый язык. В этом году благодаря проекту Inclusive Event часть площадок стали доступными для людей с инвалидностью. «Уральскую ночь музыки» посетили 242 человека с инвалидностью.

Выступление певицы МакSим на одной из главных сцен на Плотинке сопровождалось переводом на жестовый язык с элементами хореографии.

Сурдопереводчик Анастасия Берендеева также работала в этот день на других площадках.

- Самой доступной площадкой фестиваля стал «Театр под открытым небом» на центральной площади 1905 года. 60 гостей с особенностями слуха смогли насладится мюзиклом «Алые паруса» Пермского академического Театра-Театра, благодаря переводу на русский жестовый язык. Незрячие гости, в количестве 24 человек, посмотрели спектакль с помощью системы тифлокомментирования, - рассказали организаторы «Ночи музыки».

Для людей с ограниченными возможностями на площадке фестиваля также были предоставлены специальные места в комфортной зоне, а волонтеры помогали с передвижением. На жестовый язык также была переведена и главная песня фестиваля «Луч солнца золотого».

В «Ночи музыки»-2022 приняли участие больше 3000 музыкантов, а посетило событие больше 300 тысяч зрителей. С 15:00 до 2:55 ночи прошло около 430 часов концертов.