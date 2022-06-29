Руслану Закирову предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство Фото: Олег ГАЛИМОВ

Свердловский областной суд оставил под стражей рецидивиста, зарезавшего человека в парке УрГУПСа. Руслан Закиров пытался обжаловать постановление Железнодорожного районного суда о заключении его под стражу до 13 августа.

- Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Железнодорожного районного суда Екатеринбурга без изменения, - рассказали в пресс-службе Областного суда.

Напомним, ранее судимого за убийство 43-летнего жителя Сортировки Руслана Закирова обвиняют по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. По версии следствия, вечером 12 июня мужчина зарезал прохожего в парке УрГУПСа, а также едва не убил пожилого рыбака. Свою вину Закиров отрицает.