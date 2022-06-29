Депутата Гордумы Екатеринбурга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Депутат выступал против спецоперации России на Украине в своих социальных сетях Фото: страница Алексея Холодарева «ВКонтакте»

Депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева оштрафовали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию вооруженных сил России.

- Сегодня был рассмотрен материал. Был назначен административный штраф в размере 40 тысяч рублей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского районного суда.

До этого депутат выступал против спецоперации России на Украине в своих социальных сетях. Алексей Холодорев был избран в Гордуму в 2018 году от партии «Справедливая Россия». Сейчас он исключен из нее.

Напомним, ранее за дискредитацию вооруженных сил России дважды оштрафовали бывшего депутата Заксобрания Нафика Фамиева. По каждому делу он должен будет выплатить 35 тысяч штрафа.