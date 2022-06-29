Уральские рестораторы обратились в ФАС из-за подорожания лосося в два раза

Рестораторы ожидают очередной рост цен на блюда с лососем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь представителей ресторанов и доставок с японскими блюдами написали коллективное заявление в Федеральную антимонопольную службу с просьбой урегулировать цены на лосось, которые за полгода выросли на 213%. Об этом сообщает сеть ресторанов «Сушкоф и Дель Песто».

Там рассказали, что атлантическую рыбу в Россию раньше поставляли Чили и Фарерские острова. Также был отечественный производитель из Мурманска, но доля его поставок была небольшой. Сейчас остался только российский поставщик.

- Если на начало января 2022 года закуп лосося ресторанами Екатеринбурга осуществлялся по цене 855 рубля за килограмм, то в конце июня сырье подорожало уже до 1825 рубля за килограмм, - объяснили в «Сушкоф и Дель Песто».

Цена на рыбу растет на 50-100 рублей еженедельно. Мурманские фермы объясняют взлетевшие цены рост валютного курса в начале марта, логистическими расходами и ограниченным закупом импортного корма. Кроме того, рестораторы беспокоятся, где брать рыбу, когда отечественный поставщик в августе закроется на ежегодный карантин.

Рестораторы заявили, что это приведет к очередному росту цен на блюда с лососем. Они рассказали в письме, что сейчас предприниматели закупают рыбу впрок и создают искусственный дефицит.

- Из-за роста стоимости сырья компании вынуждены либо работать в убыток, и, как следствие, закрываться, либо поднимать цены, - говорится в коллективном письме рестораторов.

Также они просят рассмотреть возможность предоставления льгот и компенсаций тем, кто закупает дорогую рыбу. Под письмом подписались представители «Сушкоф и Дель Песто», MIO, Sushi Stories, «Жизньмарт», «Рыболов», «Балдежный ролл» и «Хоум Пицца».