На Урале создадут 120 муниципальных мест в частных детских садах

А в 2023 году создадут еще 288 таких мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2022 году создадут 120 новых муниципальных мест для малышей до трех лет в частных детских садах. На это потратят 16 миллионов рублей. А в 2023 году создадут еще 288 таких мест. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Несмотря на то, что места будут создаваться в частных детских, родительская плата за посещение ребенком такого детского сада будет равна стоимости посещения муниципального детского сада, - объяснила начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики региона Наталья Сокольская.

Муниципальные места создаются в рамках нацпроекта «Демография». Деньги на реализацию направят из регионального и федерального бюджетов. Также родители, которые находятся в муниципальной очереди в ясельную группу на 2023-2024, смогут выбрать как муниципальный, так один из частных садов.

По результатам отбора в перечень частных детсадов, где будут созданы места на бюджетной основе, вошло пять организаций. Среди них Центр развития «Дошколенок», ООО «Ясли-сад «Звездочка», сеть частных детских садов «Леопольд», детский сад «Мой дошколенок» из Екатеринбурга и «Супер-Почемучки» из Нижнего Тагила.