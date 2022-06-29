В Екатеринбурге наградили бойцов ОМОН за участие в спецоперации

Медали вручил врио командующего Уральским округом Росгвардии. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге бойцов ОМОН «Малахит» наградили медалями «За отвагу». Их вручили росгвардейцам, проявившим мужество при защите мирных жителей Донбасса. Об этом сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

Медали вручил врио командующего Уральским округом Росгвардии генерал-лейтенант Владимир Горяйнов. Церемония прошла в конце совещания по итогам служебно-боевой деятельности за полгода.

Медали вручили росгвардейцам, проявившим мужество при защите мирных жителей Донбасса. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

- Эта особая государственная награда, которая вручается бойцам и командирам, проявившим настоящий героизм и самоотверженность, а ее значимость и внешний вид не изменился со времен Великой Отечественной войны, - завил в своей речи Горяйнов.

Ранее, в апреле, В Екатеринбурге прошло награждение бойцов спецназа Росгвардии, которые участвовали в спецоперации на Украине. Медали Жукова получили спецназовцы, которые отличились при защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Некоторые бойцы получили ранения.