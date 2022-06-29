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Происшествия29 июня 2022 6:30

В Екатеринбурге двух сотрудников гипермаркета электроники обвиняют в присвоении почти 300 тысяч

Им грозит до шести лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Полицейским молодые люди не смогли объяснить, как планировали скрыть недостачу

Полицейским молодые люди не смогли объяснить, как планировали скрыть недостачу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух продавцов-консультантов крупного сетевого гипермаркета электроники обвиняют в присвоении 283 тысяч рублей. Двух молодых людей 1994 и 1996 годов рождения уже задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

- Ранее в органы внутренних дел поступило заявление от администрации магазина о том, что при инвентаризации была выявлена существенная недостача. В ходе проведенной проверки была установлена причастность продавцов. Ранее к уголовной ответственности задержанные не привлекались, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Продавцы зарабатывали, обманывая компанию, в которой работали, с апреля по июнь 2022 года. Как считает следствие, молодые люди сначала оформляли продажу товара, а затем делали возврат. При этом сумма возврата якобы покупателю, отказавшегося от покупки, иногда в несколько раз превышала реальную стоимость товара. Разницу между двумя суммами товарищи забирали себе.

Полицейским молодые люди не смогли объяснить, как планировали скрыть недостачу. На подозреваемых завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Им грозит до шести лет лишения свободы. До решения суда они будут находиться под подпиской о невыезде.