В Екатеринбурге двух сотрудников гипермаркета электроники обвиняют в присвоении почти 300 тысяч

Полицейским молодые люди не смогли объяснить, как планировали скрыть недостачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух продавцов-консультантов крупного сетевого гипермаркета электроники обвиняют в присвоении 283 тысяч рублей. Двух молодых людей 1994 и 1996 годов рождения уже задержали оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.

- Ранее в органы внутренних дел поступило заявление от администрации магазина о том, что при инвентаризации была выявлена существенная недостача. В ходе проведенной проверки была установлена причастность продавцов. Ранее к уголовной ответственности задержанные не привлекались, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Продавцы зарабатывали, обманывая компанию, в которой работали, с апреля по июнь 2022 года. Как считает следствие, молодые люди сначала оформляли продажу товара, а затем делали возврат. При этом сумма возврата якобы покупателю, отказавшегося от покупки, иногда в несколько раз превышала реальную стоимость товара. Разницу между двумя суммами товарищи забирали себе.

Полицейским молодые люди не смогли объяснить, как планировали скрыть недостачу. На подозреваемых завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Им грозит до шести лет лишения свободы. До решения суда они будут находиться под подпиской о невыезде.