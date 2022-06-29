Послу России в Софии передали список из 70 дипломатов, которые должны покинуть Болгарии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге закрывается консульство Болгарии. Оно располагается по адресу Карла Либкнехта, 22. Об этом сообщает МИД иностранного государства.

- Болгария временно закроет свое консульство в Екатеринбурге, - говорится на сайте министерства.

При этом «КП-Екатеринбург» в консульстве сообщили, что у них пока нет официальной информации. Там не знают дату закрытия.

В сообщении отмечается, что послу России в Софии Элеоноре Митрофановой вручили устную ноту о решении сократить численность российских дипломатов в Болгарии. Ей передали список с именами 70 сотрудников, которые должны покинуть страну до полуночи 3 июля 2022 года.

Ранее, в конце февраля, 2022 года, в Екатеринбурге приостановило работу генеральное консульство Чешской Республики. А в начале марта прекратило работу консульство Украины.