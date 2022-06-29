«Уральские авиалинии» запускают рейсы из Екатеринбурга в Астрахань

Полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и пятницам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» будут летать из Екатеринбурга в Астрахань. Прямые регулярные рейсы в один из крупнейших центров Прикаспия запустят с 8 июля.

- Ранее регулярные рейсы в Астрахань в новейшей истории аэропорта Кольцово не выполнялись, - рассказали в пресс-службе аэропорта.

Полеты запланированы дважды в неделю по вторникам и пятницам. Вылет из Екатеринбурга в 15:45, прилет - в 17:10. Отправление из Астрахани в 18:10, прибытие в Кольцово в 21:30. Рейсы будут выполнять на самолетах Airbus A320.