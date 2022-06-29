В Новой Ляле после вмешательства прокуратуры установили ограждение на улице Челюскинцев

Суд обязал администрацию городского округа установить забор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура в Новой Ляле Свердловской области проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и установила, что на участке дороги по улице Челюскинцев от дома № 1 «а» до дома № 3, отсутствует ограждение, отделяющее пешеходную зону от автомобильной дороги, что угрожает жизни и здоровью пешеходов.

- Это нарушение требований пункта 4.5.1.9 ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, обязанность по обустройству ограждения возложена на администрацию Новолялинского городского округа. Прокурор Новолялинского района направил в суд исковое заявление. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, возложив на администрацию городского округа обязанность обустроить ограждение, отделяющее пешеходов от проезжей части.

После вмешательства прокуратуры на улице Челюскинцев установлено ограждение, обеспечивающее безопасность пешеходов.