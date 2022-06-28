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Общество28 июня 2022 20:48

Задержанные колонии смогут изготовить сувениры к Дню города Невьянска

28 июня состоялась встреча для обсуждения этого вопроса
Анастасия БАШКИРЦЕВА
28 июня состоялась встреча для обсуждения этого вопроса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

28 июня состоялась встреча для обсуждения этого вопроса. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Во время встречи заместителя главы Невьянского городского округа Станислава Делидова и заместителя начальника-начальника центра ИК-46 ГУФСИН Владислава Валуцкого обсуждался вопрос изготовления заключенными сувениров для Дня города.

- На встрече обсуждались вопросы загрузки производственных мощностей колонии для изготовления, - рассказали в ГУФСИН.

Также во время встречи обсуждался вопрос размещения заказов по благоустройству данного муниципального образования.

Ранее мы писали, что свердловские заключенные изготовят мебель для Следственного комитета. За это ГУФСИНу заплатят 32 миллиона рублей. Договоренность была достигнута на выставке средств обеспечения безопасности государства «Interpolitex-2019», которая накануне прошла в Москве на ВДНХ.