В уральской глубинке потушили крупный пожар

На место оперативно приехали четыре пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В поселке Уфимский, который находится в Ачитском городском округе потушили крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 28 июня в 20:04 на улице Советская.

- На площади 100 квадратных метров сгорели надворные постройки, повреждены: кровля, чердачное перекрытие нежилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали четыре пожарные машины и 12 спасателей, которые потушили пожар 20:25, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 21:32. Информация о пострадавших не пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 28 июня в 13:36 на улице Шейкмана.