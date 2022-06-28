В Екатеринбурге мужчина напал с битой на свою бывшую жену и ее нового спутника

Пара написала заявление в полицию на мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе мужчина напал с алюминиевой битой на бывшую жену и ее нового избранника. Как сообщает ТГ-канал «Инцидент Екатеринбург», случай произошел ночью 23 июня. Мужчина зашел в квартиру пробил голову своему сопернику и избил женщину.

Бывший муж приехал из города Снежинска. Фото: скрин с видео

- Бывший муж приехал из города Снежинска, то есть заранее все было спланировано. Он проник в квартиру своими ключами, при этом никто не знал, что они у него есть. Может, это были отмычки. Жена подала на развод, ему это не понравилось, и он должен ей денег, - рассказала подписчица сообщества.

Мужчина зашел в квартиру пробил голову своему сопернику. Фото: скрин с видео

Пара написала заявление в полицию на мужчину. Сотрудники же правоохранительных органов заявили, что проведут проверку по данному инциденту.