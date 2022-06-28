Ремонт водосточной системы запланирован на 2023 год.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Нижнем Тагиле начался ремонт мозаичного панно ДК «Юбилейный». Как сообщает городская Администрация, строители уже завершили демонтажные работы, подготовили южный фасад и очистили пролеты между окон.
- Восстановительные работы будут минимальными. Подрядчики очистят арт-объект, закрепят отошедшие элементы, а незаполненные мозаикой участки стен облицуют декоративной штукатуркой, - рассказал заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.
Специалистам также предстоит отреставрировать около 300 квадратных метров мозаичного полотна и памятную доску на главном фасаде. По словам директора ООО «Новый мир» Александра Шубина, необходимые витражи и материалы для остекления галереи завезены на участок. Ремонт водосточной системы запланирован на 2023 год.