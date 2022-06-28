В Нягани полицейские прострелили колеса машины, чтобы задержать пьяного лихача

Фото: информационный портал ugra-news.ru

В Нягани автоинспекторам пришлось стрелять по колесам машины, чтобы остановить пьяного лихача. Полицейские получили сигнал о мужчине за рулем Лада-2114», который двигался по улице Интернациональной в сторону Старой Нягани.

Инспекторы попытались остановить нарушителя, однако тот проигнорировал приказ и попытался скрыться, после чего завязалась погоня, об этом пишет информационный портал ugra-news.ru. Сначала преследование велось по улицам города, но вскоре переместилось на лесные дороги.

- Инспектор ДПС предупредил водителя в громкоговоритель о начале стрельбы и произвел предупредительный выстрел в воздух. Мужчина не отреагировал, - сообщили в ведомстве.

Вскоре горе-гонщика задержали, им оказался 34-летний мужчина, которого ранее уже судили за незаконный оборот наркотиков.

Теперь водителю придется ответить за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за невыполнение требования об остановке транспортного средства и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.