Евгений Куйвашев пообещал помочь семье погорельцев с двумя детьми получить новое жилье

Мужчина попросил в пользование участок в несколько соток, чтобы можно было поставить на этом месте дом. Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области пообещал помочь семье погорельцев с двумя детьми, которые в огне потеряли свое единственное жилое имущество. К главе региона обратился 37-летний житель поселка Шабровский, он рассказал, что квартира, купленная в ипотеку, сгорела.

- Все это время они снимают жилье. Купить новое не могут: накоплений нет, а материнский капитал «сгорел» вместе с квартирой — его потратили на первоначальный взнос. Обидно, что прожить в собственном жилье семья успела всего четыре года6 – написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Мужчина попросил в пользование участок в несколько соток, чтобы можно было поставить на этом месте дом.

- Валерий Александрович, в вашем вопросе разобралось Минсоцполитики Свердловской области. Они должны направить вам письмо и разъяснить, какие документы от вас нужны, чтобы претендовать на бесплатный участок или жилье, - добавил Евгений Куйвашев.