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Общество28 июня 2022 17:01

Губернатор Свердловской области сыграл в волейбол, восстановившись после травмы ноги

Глава региона получил повреждение осенью прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Фото: Telegram-канал Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сыграл с главами муниципалитетов в волейбол после того, как восстановился от травмы ноги, которая была получена еще осенью прошлого года перед сентябрьскими выборами.

Глава региона выложил в свой Telegram-канал короткий видеоролик, в котором запечатлен игровой момент. Символично, что на его футболке красовался номер «96».

- Видео для тех, кто переживал за мою ногу — наконец, она перестала болеть, и я могу вернуться в спорт, - подписал публикацию сам Евгений Куйвашев.

Напомним, в прошлом году губернатор Свердловской области опроверг информацию о переломе ноге. В СМИ появились сообщения о том, что глава региона получил тяжелую травму. Евгений Куйвашев заявил, что получил повреждение еще несколько дней назад, однако о серьезных последствиях речи не идет.