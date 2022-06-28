Тагильчанин завоевал кубок Свердловской области по плаванью

Он победил на дистанции 200 метров. Фото: Администрация Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила завоевал кубок Свердловской области по плаванью. Как сообщает городская Администрация, мужчина победил на дистанции 200 метров баттерфляем.

- На дистанции вдвое короче у него второй результат. По две медали завоевали Юлия Пермякова и Роман Пидгородецкий. Юлия отличилась в плавании на спине, а Роман в двух дисциплинах - на спине и в баттерфляем, - рассказали в мэрии.

Ранее мы писали, что житель Нижнего Тагила, 47-летний многодетный отец, выиграл миллион в лотерею. Роман Дешевов воспитывает пятерых дочерей и работает строителем. Победитель лотереи купил несколько билетов, один из них стал выигрышным.