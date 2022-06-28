На трассе под Артемовским три человека пострадали в перевернувшейся иномарке

На трассе под Артемовским 42-летняя женщина за рулем иномарки Renault Sandero Stepway вылетела с трассы и перевернулась. В аварии пострадала сама женщина-водитель, а также два пассажира в салоне, в том числе и восьмилетний ребенок.

- Она везла сына и подругу из Туринска в Верхнюю Пышму. В какой-то момент водитель не справился с управлением. Водитель и ребенок получили травмы головы и ушибы, у еще одной 45-летней пассажиры перелом правой лучевой кости, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Балакинской автокран насмерть сбил женщину. Водитель объяснил, что не видел пешехода, а почувствовав удар, сразу остановился. Личность погибшей пока не установлена.