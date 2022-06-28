В Екатеринбурге пенсионер убил собутыльника и хранил труп дома

На протяжении восьми дней преступник думал, как избавиться от тела, он переселился к своей знакомой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 65-летний рецидивист убил своего собутыльника и больше недели прятал его тело. Все произошло 17 июня, тогда пенсионер познакомился на улице с 39-летним мужчиной и пригласил его в гости, чтобы выпить.

- Вскоре хозяин потребовал от гостя освободить помещение. Однако время было позднее, и тот попросил у обвиняемого позволить ему остаться в квартире, чтобы переночевать, это стало причиной конфликта. Владелец квартиры вооружился ножом и нанес несколько десятков ударов, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

На протяжении восьми дней преступник думал, как избавиться от тела, он переселился к своей знакомой, а труп оставил в квартире, поливая его химикатами и обкладывая свежей травой.

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