На место оперативно приехали три пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 30 человек, в том числе двоих детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 28 июня в 13:36 на улице Шейкмана.

- На площади четырех квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 16-м этаже муниципального 16-этажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали три пожарные машины и семь спасателей, которые потушили огонь в течение трех минут. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Полевском из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек, в том числе семь детей. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Коммунистическая поступило в диспетчерскую 9 июня в 17:05.