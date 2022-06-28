В Екатеринбурге 29-летняя девушка лишилась порядка трехсот тысяч рублей, поверив мошенникам

Доверчивая екатеринбурженка четко выполнила инструкцию мошенников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге 29-летняя местная жительница лишилась порядка трехсот тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили неизвестные и убедили ее оформить кредит, а полученные средства отправить на «защищенные счета».

- Женщине сообщили, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и требуется «обезопасить» денежные средства. Затем собеседник порекомендовал женщине оформить так называемый «зеркальный» займ, чтобы помочь в поимке недобросовестных сотрудников банка, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Доверчивая екатеринбурженка четко выполнила инструкцию мошенников и лишь позже догадалась, что ее обманули, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее другая жительница Екатеринбурга доверилась интернет-мошенникам и подарила им 170 тысяч рублей. Аферисты нашли жертву в сервисе по поиску такси.