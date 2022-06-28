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Происшествия28 июня 2022 15:05

Стали известны подробности смертельного ДТП с автокраном в Нижнем Тагиле

ГИБДД города выясняют личность погибшей женщины
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Обстоятельства аварии выясняются. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Обстоятельства аварии выясняются. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле утром 28 июня произошло смертельное ДТП на улице Балакинская. Мужчина за рулем автокрана наехал на женщину, в результате чего она скончалась. Городская Госавтоинспекция устанавливает личность погибшей.

В ходе проверки было выяснено, что 52-летний водитель 29 раз нарушал правила дорожного движения, чаще всего связанные с превышением скорости.

- Также сотрудники технического надзора выявили, что, управляя автокраном, водитель не имел специальной разрешительной документации на тяжеловесную технику и управлял автотранспортом с техническими неисправностями – внешние световые приборы имеют дефекты, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

На водителя составили два протокола. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв. Обстоятельства аварии выясняются.