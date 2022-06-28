В Нижнем Тагиле на мосту на улице Циолковского начали прокладывать трамвайные пути

За сорванные сроки сдачи путепровода подрядчик должен будет выплатить неустойку. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на закрытом мосту на улице Циолковского начали прокладывать трамвайные пути: ведется монтаж 350 метров погонных метров. При этом уже завершены работы по перекладке инженерных сетей. Также по одной стороне от Индустриальной до Октябрьской революции завершается установка блоков дорожного ограждения.

- После того, как подрядчики завершат работу с трамвайным путем, они смогут приступить к асфальтированию одной стороны дороги. В течение двух ближайших суток они планируют полностью выполнить подготовку основания на первой стороне дороги, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

На ближайшее время подрядчик планирует завершить установку опор освещения и начать обустройство тротуаров. Кстати, за сорванные сроки сдачи путепровода подрядчик должен будет выплатить неустойку.