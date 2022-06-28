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Общество28 июня 2022 14:44

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Ельцин центр» нельзя осуждать как институт

По его мнению, есть смысл разбирать конкретные случаи антигосударственных проявлений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В Кремле обсудили ситуацию вокруг организации, которую в последнее время все чаще критикуют

В Кремле обсудили ситуацию вокруг организации, которую в последнее время все чаще критикуют

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что «Ельцин центр» нельзя осуждать как институт. По его мнению, есть смысл разбирать конкретные случаи антигосударственных проявлений.

Как пишет ТАСС, в Кремле обсудили ситуацию вокруг организации, которую в последнее время все чаще критикуют.

- Надо обсуждать конкретные проявления. Давайте все-таки говорить о каких-то конкретных случаях. Просто как таковой институт осуждать вряд ли, наверное, можно, - заявил Дмитрий Песков.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос лидера уральского КПРФ о финансировании «Ельцин Центра»

Ивачев заявил, что доходы Свердловской области в 2021 году от аренды госимущества составили 67,5 миллионов рублей. При этом в собственности МУГИСО находятся помещения «Ельцин Центра» стоимость около миллиарда рублей.