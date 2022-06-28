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Общество28 июня 2022 14:06

В Екатерибнурге продают эксклюзивный винил с песнями Юрия Шатунова

Пластинка розового цвета была выпущена в 2013 году
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: скриншот сайта Avito

Фото: скриншот сайта Avito

В Екатеринбурге выставили на продажу эксклюзивную виниловую пластинку группы «Ласковый май». Объявление о ее продаже разместили 23 июня на сайте бесплатных объявлений Avito.

В описании объявления указано, что виниловая пластинка группы «Ласковый май» запечатана, за нее владелец объявления просит – 13 500 рублей. Ее выпустили в 2013 году. У нее ограниченный тираж, поэтому таких пластинок было выпущено 100 штук.

Всего на эксклюзивной виниловой пластинке «Розовый вечер» 9 песен группы «Ласковый май».

Напомним, в ночь на 23 июня не стало солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Ранее, «КП-Екатеринбург» публиковали райдер исполнителя. В нем Юрий Шатунов требовал питьевую воду, а также новые авто представительского класса.