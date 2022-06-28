Ветераны свердловского главка МВД навестили солдат, раненных во время спецоперации на Украине

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Ветераны госпиталя свердловского главка МВД навестили солдат, которые были ранены во время специальной операции на Украине. Гости пришли не с пустыми руками и принесли пострадавшим бойцам фрукты, а также письма детей с пожеланиями скорейшего выздоровления и со словами благодарности.

- Не менее приятным сюрпризом для солдат стал небольшой концерт художественной самодеятельности. Пациенты медицинского учреждения с удовольствием слушали, подпевали и хлопали артистам. Бойцы со слезами на глазах приняли гостей, - отметил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Завершился визит ветеранов возложением живых цветов к мемориальному комплексу в честь погибших во время Великой Отечественной войны сотрудников этого госпиталя.