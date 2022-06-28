Жители Нижнего Тагила соберут книги для города-побратима Луганска

Сборники должны быть в хорошем состоянии, желательно вышедшие в свет после 2015 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В библиотеках Нижнего Тагила местные жители соберут книги для города-побратима Луганска. В учреждениях уточняют, что ведут прием изданий русских и российских авторов. Сборники должны быть в хорошем состоянии, желательно вышедшие в свет после 2015 года.

- Можно принести исторические и приключенческие романы, фантастику и фэнтези, научно-популярные сочинения и поэтические сборники, рассказы и сказки для детей. Сбор продлится до 15 августа. Мы будем все просматривать, сортировать, формировать посылки, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Сформированный груз отправят в качестве гуманитарной помощи. Также известно, что, кроме книг, собранных тагильчанами, в Луганск также направят издания из обменно-резервного фонда Центральной библиотеки.

- Считаю, что отправка книг будет моральной поддержкой нашему городу-побратиму. Тем более, что там ощущается дефицит русскоязычной литературы. Книги помогают детям и взрослым учиться, - отметил заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.