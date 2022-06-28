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Происшествия28 июня 2022 11:45

В Екатеринбурге будут судить 24-летнего парня, который обманывал пенсионеров

Доверчивые пожилые люди отдали злоумышленнику больше двух миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить 24-летнего парня, который обманывал пенсионеров, доверчивые пожилые люди отдали злоумышленнику больше двух миллионов рублей. Молодого человека поймали в апреле, когда в городе прокатилась волна мошенничеств по схеме «Родственник попал в ДТП».

Задержанный рассказал, что в его обязанности входило именно получение и перевозка денег, полученных от стариков.

- Как пояснил сам «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенного, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции предполагают, что руководители «курьерами» люди, которые могут находиться за пределами России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, в крупном размере, организованной группой», молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.