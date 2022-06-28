В Екатеринбурге состоится велозаезд в честь Дня строителя

Для завершения дистанции в 14 километров нужно будет сделать четыре круга, а для 28 – в два раза больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В центре Екатеринбурге 6 августа впервые проведут велогонку в честь дня строителя. Известно, что в заезде могут участвовать как любители, так и профессионалы, им предложат два маршрута протяженностью 14 и 28 километров.

- Круговой маршрут протяженностью 3,5 км стартует и финиширует рядом с ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2). Он пройдет через улицы Николая Никонова, Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Первомайскую и Царскую, - сообщают организаторы.

Для завершения дистанции в 14 километров нужно будет сделать четыре круга, а для 28 – в два раза больше. Главное условие участия – велогонщику должно быть больше 18 лет. Кстати, в этот день автомобилистам придется искать пути объезда, так как на время соревнований улицы маршрута будут перекрыты.