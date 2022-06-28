Встреча пройдет 15 июля в Екатеринбург-ЭКСПО. Фото: группа «ВКонтакте» «Международный союз КВН»

«Уральские пельмени» не примут участие во «Встрече выпускников» КВН в Екатеринбурге, которая состоится 15 июля в ЭКСПО. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

- «Уральских пельменей» не будет. В составе команд на игре Сборная Снежногорска, «Раисы» (Иркутск), «Русская дорога» (Армавир), «Вятка» (Кировская область), - рассказали организаторы «Встречи выпускников».

Игра пройдет 15 июля в Екатеринбург-ЭКСПО. Ее после долгого перерыва проведет главный ведущий КВН Александр Масляков.

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