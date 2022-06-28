Во время «Ночи музыки» зрители отправили рекордное количество открыток

В фестивале приняли участие больше 300 тысяч зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы «Ночь музыки» подвели итоги фестиваля. Помимо музыкальной программы на фестивале действовала станция для посткроссинга – обмена почтовыми открытками по всему миру.

- За время фестиваля с пункта посткроссинга «Почты России» зрители отправили 2500 открыток. Это рекордное число за шесть лет проведения акции. Музыкальные приветы были переданы не только по всей России, но и в Казахстан, Грузию, Армению. Гости фестиваля разных возрастов с восторгом делились тем, что для них это стало первым опытом общения по почте, - рассказали организаторы мероприятия.

Кроме того, в фестивале приняли участие больше 3000 музыкантов, а посетило событие больше 300 тысяч зрителей. С 15:00 до 2:55 ночи прошло около 430 часов концертов.