Свердловские власти на 50% снизили налог на имущество для Кольцово

Кольцово должен будет обеспечить достойный уровень зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Заксобрания Свердловской области поддержали предложение губернатора Евгения Куйвашева о введении новой льготы для аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Речь идет о снижении налога на имущество на 50%. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- Новые налоговые преференции позволят обеспечить стабильное функционирование инфраструктуры воздушного транспорта в текущих экономических условиях, а также сохранить высококвалифицированные рабочие места, созданные в этой отрасли, - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения уже внесены в закон региона. В 2022 году налог для аэропорта Кольцова будет снижен, но воздушная гавань должна будет сохранить 90% среднесписочной численности работников к 2021 году. Также ей предстоит обеспечивать достойный уровень зарплаты.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о мерах поддержки «Уральских авиалиний». Речь идет о возможности перенести срок оплаты налога на имущества за первый-третий кварталы до конца 2022 года.