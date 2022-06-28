Куйвашев завил о снижении безработицы на Урале в пять раз

В начале 2021 года безработными были 114,2 тысячи уральцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области в 2021 году число безработных снизилось в пять раз. Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев во время отчета на заседании Заксобрания.

- Даже в пандемию нам удалось сохранить рабочие места, - подчеркнул он.

Глава региона отметил, что в 2022 году эта тенденция сохраняется. С начала 2021 года количество безработных уменьшилось с 114,2 тысячи человек до 23,2 тысячи человек к 1 января 2022 года. А по данным на 1 июня, в Свердловской области без работы живут 20 тысяч человек.

Ранее Куйвашев рассказал, как в Екатеринбурге и его городах-спутниках решат транспортные проблемы. По его словам, власти продолжат делать трамвайные линии. Будут запущены трамвайные маршруты из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. А также трамваи будут курсировать в Академический и Солнечный районы.