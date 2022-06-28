На Урале детский сад заплатит за травму ребенка во время прогулки

Прокуратура по обращению местной жительницы провела проверку в садике после травмирования ребенка во время прогулки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артинском районе Свердловской области детский сад «Капелька» заплатит за травму шестилетнего ребенка во время прогулки. Взыскания расходов на лечение и компенсации морального вреда добилась прокуратура после обращения мамы дошкольника.

- Медицинским учреждением малолетнему был поставлен диагноз «закрытый чрезмыщелковый перелом дистального эпифиза левой плечевой кости со смещением, с травматическим отеком мягких тканей левого локтевого сустава». Указанные повреждения экспертом расценены как причинившие ребенку вред здоровью средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Артинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил, взыскав с учреждения образования 103 тысячи рублей.