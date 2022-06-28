Евгений Куйвашев оценил мем по мотивам его выступления в Заксобрании

Мем появился в соцсетях после выступления главы региона в Законодательном собрании Свердловской области. Фото: t.me/kuyvashevevgeny

Сегодня на заседании Заксобрания Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев отчитался о работе правительства в 2021 году. Вместе с этим он рассказал, например, и о том, как в Екатеринбурге будут поддерживать студентов. Для этого создан региональный проект с рабочим названием Кампус.

- Могу анонсировать некоторые инициативы, - сказал губернатор. - Это образовательный кредит с рассрочкой выплаты на 10 лет. Льготы на аренду жилья, студенческие скидки в магазинах кафе, театрах, музеях, фитнесс-центрах и других организациях. Такая поддержка привлечет в наши вузы не только ребят, которые сомневались, стоит ли учиться в Екатеринбурге, но и студентов из других регионов России и из других стран.

И вскоре после этого по соцсетям стали расходиться мемы о будущем уральского студенчества. Например, появился короткий комикс с таким содержанием: На посвящении в студенты некоего вуза первокурснику предлагают попробовать покурить. Тот начинает возмущаться: «Надо было поступать в Свердловскую область». Глава региона в своем телеграмм-канале уже отреагировал на этот мем.

- Из моего выступления в Заксобрании уже делают мемы, - написал Евгений Куйвашев. – Это хорошо, значит, программа по поддержке студенчества действительно востребована. Вот только курить – плохо!