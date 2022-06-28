На Урале ищут 16-летнюю девушку, которая сбежала к парню

Фото: Фото: читатель «КП»

В уральском поселке Калья ушла из дома и пропала Анастасия Сандуляк. Последний раз девушку видели 22 июня. Как рассказала мама 16-летней девушки, это не первый ее побег из дома.

- Раньше Настя уже сбегала из дома, но всегда была на связи. Теперь никто не знает, где она, друзья мне не рассказывают ничего. Моя дочь решила жить с парнем. Настя пришла домой и забрала свои оставшиеся вещи. Последний раз ее видели 22 июня уже в соседнем поселке Черемухово с каким-то маленьким мальчиком. На работу, которую она устроилась на время каникул она тоже не ходит, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама девочки Галина.

Семья трудного подростка уже обратилась в полицию с заявлением. По словам мамы девочки, Анастасия уже уходила жить к мужчине, который ранее был судим. Также Галина уточняет, что накануне исчезновения Насти они не ссорились. Особые приметы: рост 160, волосы рыже-русые, зеленые глаза. Анастасия ушла из дома в темной одежде.