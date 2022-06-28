Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали объявленного в розыск осужденного из Пермского края. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан». Мужчина 1993 года рождения был приговорен Горнозаводским районным судом Пермского края за кражу к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Позже наказание было заменено на ограничение свободы на 2 года 4 месяца.

Пермяку нужно было встать на учет в филиал уголовно исполнительной инспекции по месту фактического проживания и продолжить отбывать наказание, уже не связанное с лишением свободы, однако он этого не сделал и стал скрываться в других городах.

- Сотрудникам отдела розыска оперативного управления ГУФСИН по Пермскому краю удалось установить вероятный адрес проживания разыскиваемого на территории Екатеринбурга. К дальнейшему проведению оперативно-розыскных мероприятий по задержанию осужденного подключились сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В итоге осужденный был задержан в Екатеринбурге и доставлен в территориальный отдел полиции.