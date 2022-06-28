В Екатеринбурге появился Новосинарский бульвар

Новое название бульвара будет включено в государственный адресный реестр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился новый бульвар. Он будет носить название Новосинарский. Такое постановление подписал мэтр Алексей Орлов.

- Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах Сибирского тракта – Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой, - сообщает администрация.

Новое название бульвара будет включено в государственный адресный реестр. В мэрии отмечают, что Новосинарский бульвар станет одной из знаковых магистралей Новокольцовского микрорайона. Дорога напрямую соединит Сибирский тракт с ЕКАДом. Также трасса проложит путь к улице 100-летия Уральского университета, улице Универсиады и ЭКСПО-бульвару.

Ранее стало известно, что вдоль реки Исеть в Екатеринбурге появится новая улица, которая свяжет Щорса и Циолковского. Проект будет разделен на несколько этапов. Во время первого специалисты благоустроят левый берег от Щорса до парка Маяковского, затем приступят к участку до Циолковского, завершив позже работу на Базовом переулке.