Суд вынес приговор уральцам, забившим до смерти 32-летнего мужчину ножкой от табурета и саперной лопатой

Обвиняемые извинились перед мамой погибшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд вынес приговор Андрею Иванникову и Алексею Малыгину, забившим до смерти 32-летнего Павла Пойменова ножкой от табурета и саперной лопатой.

- Они признаны виновными в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предметов, используемых в качестве оружия и убийстве, сопряженном с похищением человека, совершенном с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, - рассказали в суде.

По данным прокуратуры, обвиняемые познакомились на заводе, где оба трудились стропальщиками. В ночь на 29 июля 2021 года, они праздновали день рождения. Встретив на улице Павла, с которым они ранее не были знакомы, они вступили с ним в конфликт, затем избили его, в том числе ножкой от табурета, и увезли на «четырнадцатой» Иванникова в лес. Там они продолжили избиение мужчины руками, ногами и саперной лопатой.

- От полученной сочетанной механической травмы головы и груди, осложнившейся травматическим шоком, потерпевший скончался на месте происшествия, - раскали в СК по Свердловской области.

Андрей Иванников раскаялся и попросил прощения у мамы погибшего. Суд приговорил его к 16 годам колонии строго режима. Алексей Малыгин также в последнем слове просил прощения у мамы Павла, заявив, что судьба сыграла с ним злую шутку. Его суд приговорил к 17 годам колонии строго режима. Кроме того осужденные должны выплатить каждый по 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.