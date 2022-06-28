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Общество28 июня 2022 7:36

Губернатор Свердловской области рассказал о самолете, который начнут выпускать на Урале

Он придет на замену советским Ан-2
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В начале 2024 года Уральский завод гражданской авиации готов запустить новые отечественные самолеты в серию.

В начале 2024 года Уральский завод гражданской авиации готов запустить новые отечественные самолеты в серию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области со следующего года начнут выпускать новый отечественный самолет, который должен будет заменить советские Ан-2. Об этом депутатам Законодательного собрания Свердловской области рассказал глава региона.

- У нас в Свердловской области есть научная, промышленная, кадровая база и все то, что необходимо для реализации самых сложных проектов, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Скоро завершается работа по созданию легкого многоцелевого самолета «Байкал», который придет на замену советским Ан-2. В начале 2024 года Уральский завод гражданской авиации готов запустить его в серию.

Добавим, что сегодня, 28 июня, глава региона отчитывался в Заксобрании о работе правительства Свердловской области в 2021 году.