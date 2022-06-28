В «Кольцово» пассажиры из Таджикистана пытались провезти опасную молочную продукцию

Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора и таможни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Кольцово» пассажиры из Таджикистана пытались провезти в Екатеринбург 5, 85 килограмм опасной молочной продукции домашнего приготовления. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора и таможни во время ветеринарного контроля ручной клади и багажа пассажиров.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Опасная продукция была изъята и уничтожена. Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности по статье 10,8 КоАП РФ. Материалы дела переданы в таможенные органы.