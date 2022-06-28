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Происшествия28 июня 2022 7:00

Мошенники из сервиса такси обманули жительницу Екатеринбурга на 170 тысяч рублей

Она перешла по ссылке и указала данные карты
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Деньги списали со счета несколькими транзакциями

Деньги списали со счета несколькими транзакциями

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга доверилась интернет-мошенникам и подарила им 170 тысяч рублей. Аферисты нашли жертву в сервисе по поиску такси. Об этом сообщает городское УМВД.

- В ходе проверки было установлено, что несколькими днями ранее заявительница зарегистрировалась на сервисе бронирования такси. После чего с ней связался водитель по имени Константин, - говорится в сообщении.

Водитель прислал горожанке ссылку для оплаты предстоящей поездки. Женщина перешла по ней и указала данные банковской карты, в том числе срок ее действия и CVV-код. После этого со счета несколькими транзакциями списалось больше 170 тысяч рублей. А водитель перестал выходить на связь.

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку. Они ищут признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).