Мошенники из сервиса такси обманули жительницу Екатеринбурга на 170 тысяч рублей

Деньги списали со счета несколькими транзакциями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга доверилась интернет-мошенникам и подарила им 170 тысяч рублей. Аферисты нашли жертву в сервисе по поиску такси. Об этом сообщает городское УМВД.

- В ходе проверки было установлено, что несколькими днями ранее заявительница зарегистрировалась на сервисе бронирования такси. После чего с ней связался водитель по имени Константин, - говорится в сообщении.

Водитель прислал горожанке ссылку для оплаты предстоящей поездки. Женщина перешла по ней и указала данные банковской карты, в том числе срок ее действия и CVV-код. После этого со счета несколькими транзакциями списалось больше 170 тысяч рублей. А водитель перестал выходить на связь.

Жительница Екатеринбурга обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку. Они ищут признаки преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (Мошенничество).