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Происшествия28 июня 2022 12:12

Инвалиду, обвиненному в убийстве сотрудницы полиции, продлили арест

Эльвира Муфазалова скончалась в ночь на 30 апреля
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
В конце прошлого года женщина жаловалась на избиения мужа. Фото: читатель «КП»

В конце прошлого года женщина жаловалась на избиения мужа. Фото: читатель «КП»

Суд Нижних Серег на месяц продлил арест 21-летнему инвалиду Анатолию Хлызову, обвиненному в убийстве сотрудницы полиции в декрете Эльвиры Муфазаловой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Александр Бушуев.

- Меру пресечения оставили прежней. Анатолий останется в СИЗО, - пояснил адвокат.

Ранее экспертиза не обнаружила следов крови под ногтями Анатолия. Капли крови были найдены лишь его на правом сапоге. Семья убитой объявила награду в полмиллиона рублей за информацию о расправе над Эльвирой. Родные не верят в причастность Хлызова. Мать двоих детей была забита на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский в ночь на 30 апреля.

С момента задержания Анатолия в СУ СКР по Свердловской области не комментируют расследование уголовного дела.