Доходы Свердловской области на 16 миллиардов превысили расходы

Губернатор Евгений Куйвашев отчитался о работе регионального правительства перед депутатами Заксобрания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 28 июня, губернатор Свердловской области отчитался перед депутатами Законодательного собрания о работе регионального правительства за 2021 год. В том числе глава региона озвучил, как изменились доходы и расходы областного бюджета.

- В 2021 году доходы областного бюджета на 13% превысили наш прогноз и составили 359 миллиардов рублей, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Расходы - свыше 343 миллиардов рублей. Большую часть средств мы направляем на национальные проекты и исполнение социальных обязательств. Более 230 миллиардов рублей было направлено на финансирование социальной сферы. Более трети расходов - 126 миллиардов - на поддержку муниципалитетов.

Губернатор также добавил, что в 2021 году Свердловская область смогла сократить свой госдолг на 15 миллиардов рублей.