Екатеринбург станет студенческой столицей России

Студентам откроют больше возможностей в регионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург может стать будущей студенческой столицей страны. В Свердловской области разрабатывают инициативы в поддержку студентов Свердловской области. Так, студентам региона позволят брать кредиты на образование, сделают скидки в кафе и заведениях. Эти решения озвучил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

- Здесь есть все, чтобы запустить проект поддержки студенчества. Предварительное его название «Кампус». Мы сейчас занимаемся этой разработкой, могу анонсировать эти инициативы. Образовательный кредит, с рассрочкой на 10 лет, скидки в кафе и магазинах, кинотеатрах, магазинах фитнес-центрах. Для программы нужен специальный фонд, а не только средства из областного бюджета и будущих работодателей-меценатов, - рассказал Евгений Куйвашев.

По мнению губернатора Евгения Куйвашева, эти меры поддержки помогут привлечь в регион студентов не только со всей страны, но и с зарубежья.