На Урале продолжат развивать IT-кластер

В Свердловской области продолжат развивать технологии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о научном потенциале региона. О развитии технологий рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время отчета перед Законодательным собранием.

- Свердловские ученые разработали 513 технологий, оформили 164 патента на изобретения только за один год. Я рассчитываю на IT-кластер «Контур-парк». Когда я говорил про уральский Google я не просто шутил. Много перспектив, наработок которые двигаются в направлении его реализации, - отмечает Евгений Куйвашев.

Также губернатор Куйвашев добавил, что главная ценность Свердловской области - это умные, образованные и сильные люди. Для привлечения специалистов в сфере новых технологий продолжается строительство инновационных офисов.