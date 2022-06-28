В Нижнем Тагиле установят видеодетекторы транспорта и внедрят новую систему метеомониторинга

Планируется установить 22 видеодетектора транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле продолжают развивать интеллектуальную транспортную систему. Так, например, в этом году планируется установить 22 видеодетектора транспорта, которые позже подключат к централизованному программному обеспечению. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе «УГМК-Телеком». Компания займется модернизацией по заказу администрации города.

- Видеодетекторы позволят фиксировать интенсивность, среднюю скорость, плотность, пропускную способность транспортных потоков, состав транспортных средств и другие параметры, - рассказал ведущий руководитель проектов «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.

Также будет внедрена новая система метеомониторинга. Она позволит фиксировать температуру воздуха, температуру поверхности покрытия дороги и грунта, наличие осадков и прочие параметры.

- С целью информирования водителей о дорожной ситуации в месте установки метеопоста будет запущено табло переменной информации, - добавляет Александр Башмаков.

Еще одним этапом работ по развитию интеллектуальной транспортной системы в Нижнем Тагиле станет модернизация подсистемы светофорного управления. Специалисты компании модернизируют 11 городских светофоров и проведут другие работы.